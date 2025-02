Liberoquotidiano.it - "Avete sentito cosa dice a Elettra?": delirio femminista su Carlo Conti, scoppia un'altra polemica | Video

Non poteva mancare lasu Sanremo a Festival finito. In queste ore sta facendo parecchio discutere i social unreel della quarta serata di Sanremo 2025 in cui"riprende"Lamborghini che si stava attardando nell'annunciare un cantante.le: "Lamborghini puoi anche mettere anche il turbo eh.". La risposta è col sorriso sulle labbra: "Ok vado più veloce". Nulla di che. Ma tanto basta per scatenare lasul ruolo delle co-conduttrici: "Che brutto momento che è stato, quello in cuiha richiamatoLamborghini, che stava cercando di fare al meglio il "compitino" che il conduttore le aveva assegnato: leggere due righe. Lo spazio delle co-conduttrici, che sarebbe meglio chiamare vallette semi-mute, è ridotto all'osso, ma pure in quei pochi istantinon lascia loro lo spazio di parlare.