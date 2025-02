Anteprima24.it - Avellino-Crotone, le probabili formazioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’va a caccia del rilancio con il, dopo la battuta d’arresto arrivata nell’ultimo turno contro il Foggia. Non ci sarà il tecnico Raffaele Biancolino per squalifica in panchina il duo Dario Rossi e Vincenzo Riccio. Appiedati dal Giudice Sportivo anche Cancellotti per una giornata, Tribuzzi per due. Infermeria piena: Campanile risentimento al polpaccio; Frascatore distrazione al soleo della gamba sinistra; Guarnieri influenza e Mutanda risentimento al flessore della gamba destra. Dall’altra parte della barricata, l’affronterà la formazione di Emilio Longo, miglior attacco del Girone C, in scia in zona playoff. In settimana è arrivata anche la carica della Curva Sud che ha invitato l’ambiente all’unione.Conferma per il 4-3-1-2 per i lupi con Iannarilli tra i pali; Todisco e Cagnano sulle corsie al posto di Frascatore e Cancellotti.