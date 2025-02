Baritoday.it - Autofficina senza autorizzazioni: nei locali anche rifiuti speciali da smaltire, scatta il sequestro

Al suo interno venivano eseguite riparazioni di auto, ma l'attività non sarebbe stata in possesso di tutte le necessarie. A scoprire l'officina meccanica, nel quartiere Carbonara, sono stati, in un'operazione congiunta, carabinieri e agenti della polizia locale di Bari.