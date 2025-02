Anteprima24.it - Auto si ribalta: tre 18enni feriti, autogrù per il recupero

Tempo di lettura: < 1 minutoLa notte scorsa, intorno alle 22:00 di ieri, 15 febbraio 2025, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Capriglia Irpina, lungo la SP164 (Via Breccelle), a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto con a bordo tre giovani di 18 anni.I tre occupanti, fortunatamente non in pericolo di vita ma visibilmente scossi, sono stati prontamente soccorsi dai sanitari dell’ambulanza della Misericordia di Avellino, che li hanno trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti.I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare un’grù proveniente dal comando di via Zigarelli per recuperare il veicoloto, che era rimasto incastrato nel terrapieno a lato della strada. L’operazione ha richiesto una gestione particolarmente attenta per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.