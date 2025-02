Ravennatoday.it - Auto sbanda e 'vola' fuori strada: quattro uomini finiscono in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Un grave incidente notturno ha coinvolto un'con 4 persone a bordo su via Bagnolo-Salara, nella continuazione di via Cervese che collega Forlì con Cervia. Tutto è accaduto intorno all'una di notte, tra gli abitati di Casemurate e Castiglione di Ravenna: qui, per cause in corso di accertamento.