Chietitoday.it - Auto finita in un canalone in zona Dragonara: soccorritori sul posto [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

Un'è stata ritrovata all'interno di unnella mattinata di oggi nelladi, in via Aterno. Isono al lavoro intervenuti per tirare fuori la vettura.Sulsono intervenuti polizia, vigili del fuoco e idel 118 con un’ambulanza della Life.