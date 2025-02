Ilrestodelcarlino.it - Auto finisce nel canale nel Padovano, morto un giovane e altri 5 feriti

Padova, 16 febbraio 2025. - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6 lungo la direttissima per Abano Terme per un'finita rovesciata neldi scolo a bordo strada: deceduto uncinque. I vigili del fuoco arrivati da Padova con due squadre tra cui l'grù, hanno messo in sicurezza l'e soccorso unsbalzato fuori dall'incastrato tra un albero e il corso d'acqua. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del. Le altre persone all'interno dell'sono riuscite, pur ferite, a venire fuorinomamente e sono state assistite dai sanitari del Suem, arrivati sul posto con più ambulanze e successivamente trasin ospedale. La polizia stradale e quella locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.