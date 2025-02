Ilrestodelcarlino.it - Auto divorata dalla fiamme, paura in A14

Bologna, 16 febbraio 2025 - Attimi diquesta mattina sull'strada A14 per un'in. L'allarme è scattato poco prima delle 7. La vettura viaggiava in direzione sud, l’incendio è divampato all'altezza del chilometro 13. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi nel rogo. Intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due squadre: una dal distaccamento di Zola Pedrosa Dante Zini BK11 ebotte B21Centrale. Fortunatamente non si registrano feriti. Accertamenti della polizia stradale La polizia stradale, giunta sul luogo dell'incendio, ha provveduto ad eseguire gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco, una volta spente le, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.