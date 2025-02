Anteprima24.it - Auto contro chiosco a via Caracciolo, tragedia sfiorata

Questa notte, intorno alle 5, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per un veicolo che, per l'alta velocità, in via, a Napoli, ha perso illlo e si è fracassatouno dei chioschi sequestrati e chiusi dalla Polizia Municipale l'anno scorso, provocando solo danni a cose. Il conducente, un uomo di 31 anni residente a Quarto, cui è stata ritirata la patente, ha rifiutato di sottoporsi agli esami alcolemici e, dopo che è stato informato il magistrato di turno, è stato denunciato mentre il veicolo incidentato è stato sequestrato.