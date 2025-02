Quotidiano.net - Austria, incubo terrorismo. Coltellate ai passanti, ucciso un quattordicenne. Arrestato un siriano

Leggi su Quotidiano.net

Quarantotto ore dopo l’attentato islamista di Monaco di Baviera in Germania – le cui conseguenze sono state tragiche per madre e figlia di due anni, decedute ieri senza riprendere conoscenza –, effettuato con un’auto piombata a tutta velocità su un corteo durante una manifestazione sindacale dei Verdi, ne arriva un altro compiuto ainda un cittadinodi 23 anni con regolare permesso di soggiorno; è avvenuto nella piazza principale di Villach, città di 62mila abitanti ai confini con Italia e Slovenia. In questo caso l’agguato è costato la vita a un ragazzino di 14 anni; altri quattrosono rimasti feriti di cui due ricoverati in gravi condizioni all’ospedale, il più vecchio fra i colpiti ha 32 anni. La polizia della Carinzia non ha ancora precisato se ilabbia agito spinto da una motivazione politica e sta indagando per capire se ci fosse qualche rapporto o conoscenza fra l’attentatore e la vittima.