Austria | attacco Villach classificato come terrorismo islamico

Vienna (), 16 feb. (LaPresse/AP) – Le autoritàche affermano di averl’mortale con accoltellamento avvenuto a”. Il sospettato, un siriano di 23 anni, ha accoltellato sei passanti in pieno giorno asabato, uccidendo un ragazzo di 14 anni e ferendone altri cinque. È stato arrestato dopo l’. Il ministro degli Internico, Gerhard Karner, ha dichiarato di provare “rabbia per un aggressore islamista che ha accoltellato indiscriminatamente persone innocenti qui in questa città”. Questo segna il secondomortale jihadista innegli ultimi anni. A novembre 2020, un uomo che aveva precedentemente tentato di unirsi al gruppo dello Statoha compiuto una strage a Vienna, armato di un fucile automatico e di un finto giubbotto esplosivo, uccidendo quattro persone prima di essere colpito a morte dalla polizia.