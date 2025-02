Ilrestodelcarlino.it - “Aumenta tutto, ma non gli stipendi”

Bologna, 16 febbraio 2025 – A crescere, oltre al costo della vita e dei conseguenti rincari, è anche il malcontento della cittadinanza. Infatti, al clima d’incertezza che si respira in città dopo l’annuncio degli aumenti dei biglietti del bus e delle strisce blu per posteggiare l’auto, si aggiunge anche la manovra di bilancio annunciata dal presidente della Regione, Michele de Pascale. La manovra in questione mira a generare circa 400 milioni di euro e prevede l’aumento di Irpef (sopra ai 28mila euro di reddito), Irap, ticket sanitari (solo per i contribuenti con Isee superiore a 35mila euro) e bollo auto dal 2026. Incrementi – seppur funzionali alla “tutela della Sanità pubblica”, come ha sottolineato de Pascale – che non vengono risparmiati dalle critiche della cittadinanza. “Questa manovra è un tentativo di rattoppare ’strappi’ che sono stati forse ignorati dalla precedente giunta regionale – commenta Marcello Fraccon –, la situazione nella quale versa la Sanità pubblica, in difficoltà, ne è una prova.