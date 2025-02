Lanazione.it - Attivato lo Sportello digitale

Leggi su Lanazione.it

CASTEL GIORGIO Il Comune halo, uno spazio dedicato a supportare cittadini e imprese nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online di tutta la pubblica amministrazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto del servizio civilee rappresenta un importante strumento per agevolare la transizionee semplificare il rapporto con le istituzioni. Il Comune ha partecipato al bando per il servizio civileper l’annualità 2024 con il progetto Comuni digitali in Umbria che nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura deled è rivolto a tutta la comunità, in generale, con una particolare attenzione verso le fasce più fragili, in particolare gli anziani, meno propensi alla digitalizzazione. Si avvia, dunque, un servizio di facilitazione ed educazione