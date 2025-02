Attenzione stop alle moto Euro 01 e 2 | dove e quando scatta il divieto

Liberoquotidiano.it - Attenzione, stop alle moto Euro 0,1 e 2: dove e quando scatta il divieto

L'orologio corre. Tra pochi mesi, esattamente il primo ottobre di quest'anno, a Milano scatterà ildi circolazione per ledi categoria da0 a2. Tutto secondo il cronoprogramma dell'agenda green, una sorta di “Bibbia” per il sindaco Beppe Sala e compagni. Ma, probabilmente, la furia ideologica con la quale si vuole colpire iciclisti, ha confuso un po' le idee. L'amministrazione parla infatti di un numero esiguo di soggetti coinvolti. Invece la categoria annuncia che saranno oltre 73mila i mezzi a due ruote cui verrebbe interdetta la circolazione in città. Partiamo dall'inizio. Giovedì scorso, in consiglio di zona 3 a Milano, si è tenuta l'audizione dell'assessore alla mobilità proprio relativamente alloper le0 e 1 che è stato prorogato dall'ottobre 2024 a quello di quest'anno,verranno fermate anche le2.