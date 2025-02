Ilrestodelcarlino.it - Attenzione ai divieti: spunta la maxi-rotatoria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ai, sensi unici e inversi. Oltre alle tradizionali modifiche alla circolazione stradale cittadina, interrotta sulla statale per le sfilate dei carri lungo viale Gramsci, in queste tre domeniche di Carnevale la viabilità di Fano subirà una vera e propria nuova rivoluzione. La principale novità sarà la creazione di unache ingloberà via Roma, via Palazzi, via IV Novembre e via dell’Abazia, regolando il flusso delle auto in un percorso circolare. Via IV Novembre invertirà il senso di marcia da via Montegrappa a via dell’Abbazia che tornerà temporaneamente a doppio senso con svolta a sinistra da via Roma interdetta nella sua consuetudine. La Ztl di via Nolfi invece sarà sospesa a Nord, per agevolare l’uscita dal centro. Il parcheggio della Caserma resterà in gran parte ai residenti, mentre il Vittoria Colonna e via Tomassoni dovranno essere liberati.