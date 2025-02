Quotidiano.net - Attacco a Villach, il ministro dell’Interno: matrice islamista

Vienna, 16 febbraio 2025 - L'con coltello di ieri sera in Austria, a, capoluogo della Carinzia, è stato di. A dichiararlo è stato ildell'Interno austriaco Gerhard Karner. Un richiedente asilo siriano di 23 anni ha colpito almeno sei persone che stavano passeggiando in centro: un quattordicenne è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite. "E' un stato", ha detto Karner ai giornalisti durante la sua visita a. Vi sono anche "collegamenti con l'Isis", ha spiegato. L'assassino "si era radicalizzato su internet "in un brevissimo lasso di tempo". Quasi nelle stesse ore dell’, una bimba di appena due anni e la sua mamma di 37 sono morte in ospedale a Monaco: erano tra i 39 feriti intenzionalmente investiti giovedì mattina da un'auto guidata a tutta velocità contro la folla da un immigrato afghano, che dopo esser stato bloccato dalla polizia ha affermato di aver agito "spinto da motivazioni religiose".