ATP Marsiglia 2025: Ugo Humbert vince in casa, battuto Medjedovic in finale

Ugoè per la seconda volta consecutiva campione all’ATP 250 di, l’Open 13.per 7-6(4) 6-4 il serbo Hamad, ed è questo un risultato che gli permette di salire al numero 14 del ranking mondiale, a non grande distanza dall’11° posti di Tsitsipas. Settimavinta per lui sulle 9 disputate: diventa l’ottavo tennista francese in solitario per maggior numero di tornei vinti in Era Open.Dopo la vittoria di ieri su Medvedev,non riesce a partire bene, subendo subito il break a 30 di unparticolarmente convinto. Soprattutto, quel che conta è che si mostra sempre sul solco della solidità, anche se il suo avversario è sempre pronto a lottare su ogni punto. Un fattore, questo, che lo porta a salire ancora di livello sul 4-5, quando riesce a trovare il controbreak a 30.