Oasport.it - ATP Doha, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic favoriti nel torneo orfano di Sinner. Berrettini poco fortunato

Inutile negarlo, il sorteggio che c’è stato ieri per il tabellone principale dell’ATP500 di(Qatar) è passato totalmente in secondo piano per la notizia dell’accordo tra Jannike la WADA, in merito alla sospensione di tre mesi del n.1 del mondo per la vicenda “Clostebol”. Il pusterese ha deciso di accettare la proposta dell’Agenzia mondiale, stanco di portare avanti un caso che durava da quasi un anno, col rischio poi che in sede di giudizio presso il TAS la sua squalifica avrebbe potuto essere di maggior entità.E così, tanti a saluti alqatariano e ai Masters1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid e appuntamento per il 7 maggio a Roma. Col n.1 ATP fermo ai box, proveranno ad approfittare della sua assenza gli altri. A, i principaliper la conquista del titolo sono