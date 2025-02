Atp Delray Beach 2025 | stop in semifinale per Arnaldi vince Davidovich Fokina in due set

Leggi su Sportface.it

Si ferma inla corsa di Matteonel torneo Atp 250 di. L’azzurro è infatti uscito sconfitto in due set dal confronto con lo spagnolo Alejandro, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Partita molto solida dell’iberico, che nelle due occasioni in cui ha ceduto il servizio nell’incontro ha subito reagito nel gioco successivo riprendendosi il contro break. Il classe ’99 di Malaga raggiunge così la sua seconda finale in carriera a livello Atp dopo quella persa nel 2022 contro Tsitsipas nel Masters 1000 di Monte Carlo; trae il primo titolo c’è Miomir Kecmanovic, che ha superato in due set l’ultimo statunitense superstite in tabellone ovvero Alex Michelsen., FL – FEBRUARY 13:, FL: Alejandro(ESP) celebrates his second round victory over at theOpen held at theTennis Center inFlorida on February 13,Copyright: xAndrewxPatronxLa cronaca diIn un primo set non proprio memorabile, fioccano errori da entrambe le parti, e il primo ad approfittarne e a trovare il break è, che toglie il servizio al sanremese nel quinto gioco e si porta avanti 3-2.