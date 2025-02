Ilrestodelcarlino.it - Atletico Mondolfo impatta, San Costanzo vince. Nuova Real Metauro ne mette sei con il Real

csi delfino 2 montecalvo 1 CSI DELFINO : Ferri, Gargiulo (18’ st Ambrogi), Policaro, Ceccacci, Vichi, Magi, Aiudi, Rossi (23’ st Galdenzi), Ciacci, Caso (1’ st Agostini), Sanchioni (44’ st Banci). All. Vitelli AVIS MONTECALVO: Scotti, Rombaldoni, Berti (40’ st Fraternali), Fontanesi, Nanni, Pierini (35’ st Innocentini), Cocchi (20’ st Boschetti), Persici, Mema, Saltarelli, Balducci (30’ st Lobati). All. Scotti Arbitro: Campoli di Ancona Reti: 30’ Vichi, 40’ Cocchi, 83’ Aiudi (rig.). Alla mezzora punizione per la Delfino sulla trequarti, Magi anzichè cercare il traversone serve Sanchioni in profondità che entra in area sulla destra euna palla radente che trova puntuale Vichi sul secondo palo pronto a chiudere in rete. Passano una decina di minuti e il Montecalvocon Cocchi che quasi fortuitamente, con il dorso,in porta un calcio d’angolo di Nanni.