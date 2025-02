Oasport.it - Atletica, l’Italia scopre Filippo Vedana: record europeo under 18! Lampo sui 60 ostacoli, secondo al mondo

si è reso protagonista di una fantastica prestazione sui 60nell’ambito dei Campionati Italiani Indoor di prove multiple, in corso di svolgimento a Padova. In apertura della giornata di gare (la sfida tra le barriere è la prima nel programma del pentathlon), l’azzurro ha stampato un perentorio 7.59 e ha così siglato il18.Il 17enne di Robbiate (in provincia di Lecco, si allena a Merate) ha abbassato la miglior prestazione italiana di categoria di ben dieci centesimi in un colpo solo, ovvero il 7.69 con cui settimana scorsa aveva eguagliato Kylan Escalona tra le barriere da 91 centimetri. L’allievo di Iulian Scutareanu, tesserato per l’Lecco Colombo Costruzioni, ha ritoccato di un centesimo il crono stampato da Ayetullah Demir ormai quattro anni fa.