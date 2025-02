Atletica | Kiplimo distrugge il record del mondo nella mezza maratona di Barcellona

Leggi su Sportface.it

Jacobha scritto una nuova paginastoria dell’, battendo ilmondiale dellaalla eDreams Barcelona Half Marathon by Brooks con un incredibile tempo incredibile di 56.42. L’ugandese ha corso a una media strabiliante di 2 minuti e 41 secondi al km, abbattendo di quasi un minuto il precedentedi 57.30 che apparteneva all’etiope Yomif Kejelcha. Nel novembre 2021aveva già stabilito il suo primomondiale a Lisbona con il tempo di 57.31: questo crono ha resistito per quasi tre anni, prima che Kejelcha lo battesse per un solo secondo nell’ottobre 2024. La performance odierna del fuoriclasse ugandese alimenta le sue ambizioni per il debutto, previsto per il prossimo 27 aprile a Londra.Alle spalle di, nettamente staccati a più di due minuti di ritardo, salgono sul podio altri due keniani: la seconda posizione se la aggiudica Geoffrey Kamworor con il crono di 58.