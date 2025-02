Oasport.it - Atletica, Italia dominatrice: quattro vittorie a Torun, Furlani decolla, Dosso vola, Fabbri solido

Leggi su Oasport.it

L’si è regalata un pomeriggio straordinario a(Polonia), dove è andata in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto). Il Bel Paese festeggia ben: non era mai successo in un appuntamento di questo calibro, a dimostrazione dell’eccezionale momento che sta vivendo il movimento tricolore e che fa ben sperare in vista dei prossimi eventi (Europei ad Apeldoorn dal 6 al 9 marzo e Mondiali a Nanchino dal 21 al 23 marzo).La copertina è tutta per Mattia, che ha giganteggiato nel salto in lungo battendo il greco Miltiadis Tentoglou per la prima volta in carriera: il giovane talento laziale ha sconfitto il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dopo le grandi sfide della passata annata agonistica confezionando un superlativo balzo da 8.