Oasport.it - Atletica, Elisa Palmero avvicina il record italiano di Nadia Battocletti sui 10 km. Kejelcha sfiora il mondiale

hato ildei 10 km detenuto da. L’azzurra si è infatti espressa in un brillante 31:26 sulle strade di Castellon (Spagna), fermandosi a sette secondi dal primato nazionale che la fuoriclasse trentina, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, detiene con il 31:19 stampato lo scorso anno nella capitale francese.La piemontese ha demolito il proprio personale di 32:59 corso a ottobre in quel di Arezzo ed è stata anche più veloce del suo personale in pista (sulla distanza equivalente misurata in metri, 31:38.45). La 25enne, già oro con la staffetta mista agli ultimi Europei di Cross, ha tagliato il traguardo in undicesima posizione nella gara vinta dall’etiope Medina Eisa (29:25, quinta al mondo di sempre) davanti alle connazionali Likina Amebaw (29:40) e Aynadis Mebratu (30:05).