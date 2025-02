Athletic mette il quindicesimo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 17:27:00 Calcio spagnolo:Lui Atletico È diventato consuetudine aggiungere ciascuna parte. Ecco perché è Alle porte di raggiungere 50 punti Quando sono rimasti ancora tre mesi. Il bottino dei leoni è assomigliato molto a tutto ciò che hanno ottenuto in campionati precedenti: Tra la campagna 2019-20 e 2023-24 il tetto dei punti era 55due volte si è concluso con 51 punti e in un’occasione Laliga ha salutato con 46 punti. Il duello di Cornellá ribadisce la serietà di una squadra che Non perde dal 6 ottobre Lo ha fatto come visitatore a Girona.Valverde ha reso l’atletico affidabile. Può giocare meglio o peggio, ma ha fatto routine di quello dell’aggiunta in ogni gioco. IL 15 partite consecutive senza sconfitta dei Lions consente al gruppo di abbinare la squadra Nel 1984 Laliga conquistata sotto gli ordini di Clemente.