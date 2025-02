Sport.quotidiano.net - Atalanta, per Lookman lavoro parziale in gruppo: potrebbe esserci martedì contro il Bruges

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 16 febbraio 2025 – Aumentano le possibilità per l’di riavere il bomber Ademolagiasera nella cruciale e decisiva gara di ritorno dei playoff di Championsil, con il 2-1 dell’andata da rimontare. Questa mattina il 27enne attaccante anglo nigeriano ha svolto con iluna sedutadell’allenamento tenutosi al centro sportivo di Zingonia: quarto giorno diconsecutivo con i compagni per il numero 11.è indisponibile dallo scorso 28 gennaio per una lesione all’inserzione distale del legamento collaterale del ginocchio destro, infortunio i cui tempi di recupero sono stimati in tre settimane. Ieri dopo la gara casalinga pareggiatail Cagliari il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini era stato piuttosto cauto sulle possibilità di recuperareil: “Al momento Kolasinac e’ più recuperabile diper”.