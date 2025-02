Sport.periodicodaily.com - Atalanta-Club Brugge: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno del play-off di Champions League 2024/2025. Per centrare la qualificazione i bergamaschi devono ribaltare il risultato di svantaggio dell’andata.si giocherà martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Gewiss Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli orobici sono chiamati alla rimonta dopo la beffa dell’andata, e sembrano avere tutte le carte in regola per farlo, considerato il percorso fatto nel girone unico dove hanno fermato corazzate come Arsenal e Barcellona. Resta il rammarico per non essere entrati direttamente agli ottavi, ma nulla è ancora precluso.I belgi hanno dimostrato di essere un osso duro collezionando 11 punti così da strappare il 24esimo ed ultimo posto utile per disputare il playoff. Il successo maturato all’andata consente alla squadra di Hayden di avere fiducia per compiere l’impresa.