Ilrestodelcarlino.it - Assolto dopo l’incidente tra ciclisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Investì in bicicletta un altro ciclista sul lungomare di San Benedetto allontanandosi poi senza prestare soccorso. Per questo è finito sotto processo un tunisino di 50 anni che, difeso dall’avvocata Silvia Morganti (nella foto), è statodal tribunale di Ascoli. Il fatto è avvenuto il 30 luglio 2022 quando duesi scontrarono sul lungomare, fra gli stabilimenti balneari Zodiaco e dell’esercito. Un impatto piuttosto violento che ha lasciato a terra una donna sambenedettese. La signora fu soccorsa dai sanitari del 118 e poi curata in ospedale per la frattura di un polso. Gli accertamenti avviati dai carabinieri portarono ad accertare la circostanza che la persona che guidava l’altra bicicletta e si era allontanata velocemente, indossava una vistosa maglia della squadra di calcio della Roma.