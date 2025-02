Notizie.com - Assicurazione auto, ecco tutti i trucchi per risparmiare senza rischiare sanzioni

L’dell’mobile è sicuramente una delle spese più complicate da affrontare per le famiglie italiane, ma ci sono deiper.La scelta della formula giusta può portarci afino al 35% a fronte però di alcune implicazioni da seguire.per(Notizie.com)Una cosa che viene fin troppo spesso ignorata è la tipologia di guida da scegliere, ne esistono tre e possono essere determinanti dal punto di vista economico nell’esborso del premio assicurativo.dunque quali sono le differenze di guida a livello assicurativo e cosa comportano:Guida Libera: è la formula che offre maggiore libertà al conducente perché in questo senso non ci sono distinzioni tra chi si mette alla guida del mezzo.