Ilgiorno.it - Assago, voglia di Olimpiadi. Prove generali superate: "È andato tutto alla grande"

Buona l’anteprima delleinvernali. L’organizzazione è stata perfetta, dall’accoglienza ai parcheggi fino allo svolgimento dell’evento. Si conclude oggi, con le gare finali dell’ISU Short Track World Tour, la manifestazione internazionale dedicata al pattinaggio di velocità, una delle discipline più attese delleinvernali 2026. Un evento che, per tre giorni, ha portato il sapore delleal Forum di. "Per noi del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 si è trattato di un test event molto importante, perché ci ha consentito di mettereprova ogni aspetto della nostra macchina organizzativa e di settare gli alti standard richiesti per i prossimi Giochi Invernali, che scatteranno tra meno di un anno - ha dichiarato Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 -.