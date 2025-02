Ascolti Sanremo 2025 | 134 milioni e il 731% per la finale

Quotidiano.net - Ascolti Sanremo 2025: 13,4 milioni e il 73,1% per la finale

, 16 febbraio- Ladel festival didi Carlo Conti, che ha visto la vittoria di Olly con Balorda nostalgia, ha ottenuto un ascolto medio, in termini di total audience, dalle 21.23 all'1.59, di 13427mila telespettatori pari al 73,1% di share. Nella quarta serata il festival aveva raccolto in media 13575mila pari al 70,8% di share; nella terza 10,7con il 59,8%; nella seconda 11,7con il 64,5%; nella serata di esordio 12,6pari al 65,3%. I dati si riferiscono alla total audience, che calcola - oltre alla fruizione televisiva tradizionale - anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet. Nel 2024 la seratadel festival aveva ottenuto in media - in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione tv tradizionale - 14301mila telespettatori pari al 74,1% di share.