Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, con la pioggia sottopassi in affanno

, 16 febbraio 2025 – Torna lae tornano isott’acqua a Villa Sant’Antonio di. Sono bastate poche gocce diper creare nuovi disagi in Vallata. I cittadini puntano il dito contro i, che collegano la Salaria all’Asse attrezzato, nel territorio di, ancora una volta un’auto è finita nell’acqua e si è dovuto ricorrere all’intervento del carro attrezzi per rimuovere il mezzo rimasto impantanato. Negli anni si è deciso di affrontare il problema con un semaforo, un provvedimento annunciato con enfasi, in grado, secondo gli esperti, di risolvere i problemi, invece a distanza di anni siamo ancora qua a parlare dei soliti problemi, alcuni automobilisti affermano che l’impianto semaforico non funzioni più. Il copione a cui i cittadini sono abituati è sempre lo stesso: arrivano i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, che appongono uno striscione che bloccano l’accesso all’Asse attrezzato, ai poveri cittadini non resta altro che cambiare strada.