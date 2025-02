Gamberorosso.it - Arte, vini preziosi e super cocktail nella grande pizzeria nascosta nel cuore di Roma

Le parti “calde” del centro disono un susseguirsi di file per monumenti o paninerie social, gruppi organizzati, auto blu. È tanto più piacevole per questo svoltare l’angolo – in questo caso alle spalle del Pantheon – e infilare un vicolo per approdare in un angolo delizioso e appartato come piazza Rondanini, che a poterla immaginare senza auto parcheggiate a caso sarebbe un vero paradiso.Vico a piazza RondaniniFinita la consulenza-avviamento del maestro Enzo Coccia (decano della scuola pnopea a La Notizia di Napoli), Vico, insegna aperta nel 2023 nelstorico della città, il rione Sant’Eustachio, avrebbe potuto perdere la retta via. E, invece, nello splendido ristorante di Antonio Palumbo la bussola è ben salda sulla strada della qualità alta. Siamo forsepiù bella d’Italia, un unicum fatto di due sale, imte da dettagli che fanno la differenza.