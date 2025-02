Ilgiorno.it - Arriva il quartiere dei ragazzi. Rinasce la scuola dell’infanzia

A luglio 2021, laTagliabue chiuse dopo che le analisi strutturali effettuate sull’ edificio avevano portato l’Amministrazione comunale a dichiarare lanon idonea, secondo le norme antisismiche, a ospitare personale e bambini. Oggi una mostra racconta il futuro della, che sarà demolita e ricostruita, presentando il progetto vincitore del bando nel 2024, InOut Architettura Studio. "Il concorso di progettazione in due gradi è la procedura che il Comune di Villasanta ha utilizzato per primo sul territorio di Monza e Brianza - sottolinea il sindaco Lorenzo Galli - È stato promosso con la Provincia come Stazione appaltante e con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia, con la supervisione del Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori.