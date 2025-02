Armie Hammer | il ritorno alla recitazione svelato dalle immagini di The Dark Knight

Leggi su Cinefilos.it

: ildi TheDopo alcuni anni di pausa dal mondo del cinema a causa di accuse di abusi,torna in azione con le primedi The. L’attore di Social Network è pronto a interpretare il ruolo di Sanders, un uomo stufo dell’aumento della criminalità nella sua zona che decide di diventare un giustiziere spietato, diventando così una sensazione su Internet e attirando l’attenzione dell’Interpol. Diretto dal controverso regista e sceneggiatore Uwe Boll, il cast di Theinclude anche Costas Mandylor, veterano di Saw, Jenny Paris e Benjamin Schnau.Un paio di settimane dopo l’inizio delle riprese del film, Variety hale primediin The. La prima foto mostra il personaggio diin azione mentre calpesta una figura situata sotto la vista della telecamera, mentre la seconda immagine vede il candidato al Golden Globe in piedi sul set insieme a Boll, Mandylor e al produttore esecutivo Michael Roesch, vestito con l’equipaggiamento da combattimento con il muro dietro di loro con sangue finto e fori di proiettili.