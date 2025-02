Puntomagazine.it - Ariano Irpino, maltrattamenti in famiglia: condannato a due anni di domiciliari

. L’uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato diinnei confronti della moglie e dei tre figliNel pomeriggio del 14 febbraio, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Benevento, nei confronti di un 55enne arianese, riconosciuto colpevole in via definitiva del reato diinnei confronti della moglie e dei tre figli minori.A darne notizia una comunicazione della Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, sono scaturite dalla querela sporta dalla moglie, la quale, esasperata dalle continue vessazioni e dalle gravi minacce da parte del marito, l’ha denunciato.