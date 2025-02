Lortica.it - Arezzo, una crisi senza fine: Bucchi chiamato a un’impresa

Prima di iniziare il commento sulla partita odierna dell’, devo rivolgere un augurio a Cristian: buon lavoro, mister. Ne ha bisogno il nuovo allenatore amaranto, perché si può certamente perdere, ma i problemi evidenziati dalla squadra sono quelli che già conoscevamo, e per risolverli servirà un lavoro intenso e faticoso.Eppure, il primo tempo aveva mostrato una squadra diversa: unpiù propositivo, con una difesa più alta e un gioco più verticale che orizzontale. È vero che la prima palla gol l’hanno avuta gli ospiti sul primo angolo a loro favore, con l’salvato dalla traversa, ma quando la squadra diparte in velocità è sempre pericolosa. Tuttavia, permangono i soliti problemi in fase risolutiva e, nonostante quanto di buono mostrato, nessun vero pericolo per Zaccagno.