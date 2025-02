Sport.quotidiano.net - Arezzo-Torres 0-1, amaranto in caduta libera

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 febbraio 2025 –in. E si salvi chi può. L'perde anche contro laed è la terza sconfitta di fila in casa, la quarta nelle ultime sei gare complessive. Allabasta un gol di Guiebre nel recupero del primo tempo per prendersi l’intera posta di fronte a un Cavallino spuntato, nonostante Bucchi non avesse rinunciato a quattro giocatori offensivi dall’inizio, compreso Ravasio alla sua prima al Comunale. Dopo una decina di minuti di studio, l’rischia grosso su un calcio d’angolo che Renzi, di testa, devia verso la propria porta colpendo la traversa. Al quarto d’ora, la Sud espone uno striscione per Lauro Minghelli: sabato scorso ricorreva l’anniversario della morte, ormai ventuno anni fa. La sfida resta bloccata, costellata da imprecisioni tecniche da una parte e dall’altra che vanificano potenziali chance.