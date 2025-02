Lanazione.it - Arcola punta al turismo: promosse le prime azioni con gli esperti del settore

(La Spezia), 16 febbraio 2025 –ad, trampolino di lancio per entrare a far parte di un percorso di visite e di conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. Un primo approccio significativo per gettare solide basi di collaborazione è arrivata nei giorni scorsi. L’associazione Epli Liguria e Federazione europea itinerari storici turistici e culturali si sono ininfatti contrate ad, grazie all’impegno di Daniela Tresconi ambassador Feistc, per gettare le basi di una futura collaborazione per la promozione turistica del territorio provinciale e regionale. All’incontro erano presenti Sabrina Busato presidente Feistc, Giorgio Antognoli e Adriano Orlandi, rispettivamente presidente e segretario di Epli Liguria. L’associazione si è recentemente costituita in rappresentanza di tutte le province liguri.