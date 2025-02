Ilgiorno.it - Aquagranda più green. Calore in vasca grazie al sole

Olimpiadi sì, ma anche tanto altro a Livigno dove in attesa dei giochi si lavora anche per rendere ancor più sostenibile il centro sportivo, dove verrà ampliato il sistema di pannelli fotovoltaici che già oggi garantiscono una parte dell’energia che alimenta la piscina e il centro benessere.al contributo di 227mila euro concesso da Regione Lombardia si vuole raggiungere l’obiettivo, se non di rendere completamente autosufficiente l’impianto, almeno di diminuire la spesa per mantenere la temperatura dell’acqua delle vasche riservate alle attività natatorie. "ai fondi che ci ha concesso la Regione dopo la vittoria per bando per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi, natatori e del ghiaccio - spiega il sindaco Remo Galli - diminuiremo i consumi die di conseguenza i costi di gestione".