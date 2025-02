Lanazione.it - Aperto all’ex Ceser uno sportello informativo sulla sclerosi multipla

È stato attivato venerdì a Fornaci di Barga un nuovodell’AISM - Associazione italiana. Il servizio è presente nell’ambito degli ambulatori del centro socio sanitario (ex) in via dell’Asilo, 1 (stanza 3 al primo piano). L’iniziativa fa seguito all’eventopromosso dall’AISM, che si è svolto nello scorso mese di settembre nella sede della Provincia di Lucca, in cui è stata presentata e poi sottoscritta la Carta dei diritti delle persone cone patologie correlate, loro familiari e caregiver. "Grazie anche alla preziosa collaborazione che si è sviluppata con la Direzione di Zona della Valle del Serchio nonché con la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – spiegano il presidente della sezione AISM di Lucca Andrea Cupini e la vicepresidente Serena Giovanelli – è stato possibile realizzare questa postazione, che viene presidiata a cadenza mensile (il secondo venerdì del mese dalle 11 alle 12) dai volontari della nostra associazione".