Thesocialpost.it - Anziana contromano per 4 km in autostrada, poi lo schianto tragico in galleria

Leggi su Thesocialpost.it

COMO – Paura nel pomeriggio di sabato sull’A9 Lainate-Como-Chiasso, dove un’di 81 anni ha percorso circa 4 chilometri, causando un incidente all’interno delladi San Fermo, al confine con la Svizzera. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta, mentre la donna è stata trasportata in ospedale, in apparente stato confusionale.L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, quando l’, al volante di una Mercedes Classe A, è entrata regolarmente ina Como in direzione Milano. Tuttavia, secondo le ricostruzioni della polizia stradale, all’altezza della barriera di Grandate avrebbe improvvisamente invertito la marcia, tornando verso Como.La sua presenza in senso contrario è stata immediatamente segnalata, ma la donna ha continuato la sua corsa per chilometri, fino allo scontro incon una Seat Ibiza guidata da un uomo di 53 anni.