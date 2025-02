Quotidiano.net - Antonio Tajani: Priorità al taglio dell'Irpef per il ceto medio secondo Forza Italia

"Perildal 35% al 33% per chi ha un reddito fino a 60 mila euro rappresenta la"., segretario di, vicepremier e ministro degli Esteri, interpellato da Affarni.it, risponde alla domanda sesia d'accordo con la rottamazione quinquies in dieci anni e 120 rate o se la, viste le risorse scarse, per il governo debba essere ildel cuneo fiscale al(ovvero l'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui). "Ildeve essere aiutato, bisogna impedire che diventi unpovero", sottolinea il leader azzurro e titolarea Farnesina. "La nostra azione è orientata a raggiungere questo obiettivo. Si possono utilizzare le risorse del concordato fiscale e quelle del ravvedimento operoso in scadenza fra poco più di un mese.