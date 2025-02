Ilnapolista.it - Antonio Conte commissario straordinario dell’emergenza

L’unico Napoli possibilePer raccontare e analizzare Lazio-Napoli, bisogna partire da un presupposto: quello che è sceso in campo a Roma era l’unico Napoli possibile. Soprattutto quella vista nel finale, dopo le uscite forzate – o comunque inevitabili – di Buongiorno e Mazzocchi, era una squadra in assoluta emergenza. Basta fare mente locale: amancavano tutti i giocatori dell’organico – Olivera, Spinazzola, Mazzocchi – che possono essere utilizzati come esterni bassi a sinistra. Inoltre era assente anche David Neres, che naturalmente non può fare il terzino ma è comunque parte della catena che opera da quel lato. Inoltre, come detto, anche Buongiorno è stato costretto a uscire – o comunqueha preferito non forzare troppo nel giorno del suo rientro in campo.In situazioni del genere, è inevitabile pensare al mercato.