Tpi.it - Antonello Venditti riceve il premio alla carriera a Sanremo: “Ho la febbre da 16 giorni”. E Wikipedia lo dà per morto

Leggi su Tpi.it

illo dà perNella quinta e ultima serata del Festival di2025,ha ricevuto un: su, però, intanto qualcuno lo ha dato per.Il cantautore romano si è esibito sulle note di Ricordati di me e Amici mai rivelando successivamente al conduttore Carlo Conti di non sentirsi bene da alcuni: “Ho 37.5 di temperatura da 16, non so come posso fare per farla passare”.Qualche buontempone, così, ha pensato bene di modificare la biografia del cantante suaggiungendo luogo e data di morte, ovvero, 15 febbraio 2025. Poco dopo la biografia è stata corretta.Streaming e tvDove vedere la serata finale di Samremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.