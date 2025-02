Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 16 febbraio, a tutto Sanremo ma senza polemiche

Non può di certo mancare l’appuntamento conIn nella “settimana santa” del Festival della canzone italiana. Ed ecco che, dopo la finale di2025, Mara Venier mette piede nel caro teatro Ariston, affiancata da numerosi ospiti eccellenti.in all’AristonIl canovaccio diIn non cambia, anno dopo anno, quando si tratta del Festival di. Mara Venier sarà la padrona di casa all’interno del teatro Ariston, che riapre le sue porte dopo la finale, con la scenografia ancora intatta e numerosi fiori disposti.Uno speciale dedicato alla kermesse, con esibizioni di tutti gli artisti in gara:Achille Lauro con il brano Incoscienti giovani;Gaia con il brano Chiamo io chiami tu;ComaCose con il brano Cuoricini;Francesco Gabbani con il brano Viva la vita;Willie Peyote con il brano Grazie ma no grazie;Noemi con il brano Se t’innamori muori;Rkomi con il brano Il ritmo delle cose;Modà con il brano Non ti dimentico;Rose Villain con il brano Fuorilegge;Brunori Sas con il brano L’albero delle noci;Irama con il brano Lentamente;Clara con il brano Febbre;Massimo Ranieri con il brano Tra le mani un cuore;Sarah Toscano con il brano Amarcord;Fedez con il brano Battito;Simone Cristicchi con il brano Quando sarai piccola;Joan Thiele con il brano Eco;The Kolors con il brano Tu con chi fai l’amore;Bresh con il brano La tana del granchio;Marcella Bella con il brano Pelle diamante;Tony Effe con il brano Damme ‘na mano;Elodie con il brano Dimenticarsi alle 7;Olly con il brano Balorda Nostalgia;Francesca Michielin con il brano Fango in paradiso;Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro;Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola;Serena Brancale con il brano Anema e core;Rocco Hunt con il brano Mille vote ancora;Giorgia con il brano La cura per me.