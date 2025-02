Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 16 febbraio 2025: tre al Serale e allievi assenti

La tensione nella scuola didi Maria De Filippi è alle stelle: ilè sempre più vicino e glidanno il massimo per conquistare la tanto ambita maglia d'oro. La puntata di domenica 16riserva nuove assegnazioni, sfide avvincenti e alcune assenze che hanno fatto discutere. Non tutti gli studenti erano presenti in puntata. Alessia è stata assente a causa di un impegno sportivo nel Campionato, mentre Dandy, Jacopo e Daniele hanno dovuto dare forfait per problemi di salute o infortuni.Nella scorsa puntata, Antonia e Alessia avevano già ottenuto la maglia d'oro assicurandosi un posto al. In questa nuova puntata, altri talenti si aggiungono alla lista dei finalisti: Francesco, Chiara e Nicolò hanno conquistato ildi. Chiamamifaro si è esibita due volte ma, a causa del veto della professoressa Anna Pettinelli, non ha ottenuto la maglia d'oro.