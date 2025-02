Anteprima di Laliga notizie del team formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

Il capitano del Barcellona Marc-Andre Ter Stegen ha costruito la sua formazione ma rimane in recupero da un tendine rotto nel ginocchio destro sostenuto a settembre.Il difensore Ronald Araujo è stato sostituito durante la vittoria per 4-1 al Siviglia domenica scorsa con un problema, ma da allora si è unito ad alcuni degli esercizi di gruppo Barca, mentre il centrocampista Fermin Lopez è sospeso.Sergio Camello, che ha segnato due volte per vincere l'oro olimpico per la Spagna contro la Francia alle partite del 2024, è stato ferito per Vallecano.I centrocampisti UNAI Lopez e Joni Montiel sono anche messi da parte, mentre l'attaccante dell'Angola Randy Nteka potrebbe tornare, avendo segnato entrambi i gol nella vittoria su Girona.