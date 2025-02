Lapresse.it - Anniversario morte Navalny, la madre: “Vogliamo i colpevoli”

Leggi su Lapresse.it

E’ passato un anno dallain carcere del principale oppositore del Cremlino, Alexei. Migliaia di persone si sono riunite a Mosca per ricordare l’attivista e politico deceduto in una prigione della Siberia. “Il mondo intero conosce l’appaltatore ma noitrovare i, quelli che l’hanno facilitato e quelli che l’hanno fatto”, ha detto in lacrime laLyudmila Navalnaya.