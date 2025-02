Dilei.it - Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Marcuzzi svampita. Giorgia non ha niente da dimostrare”

Leggi su Dilei.it

Non può mancare, per la finale del Festival diil commento di, che ha calcato il palco dell’Ariston più e più volte, vincendo la competizione nel 1998 con il brano Senza te o con te. Il primo Festival dopo “l’era Amadeus” si è concluso con la vittoria del giovane Olly con il brano Balorda nostalgia. Sul podio con lui anche Lucio Corsi, in seconda posizione, e Brunori Sas, in terza. Ha fatto invece scalpore l’assenza dalla top five die di Achille Lauro, rispettivamente al sesto e al settimo posto.Al suo fianco per la serata finale diil conduttore Carlo Conti ha voluto Alessandro Cattelan, già padrone di casa del DopoFestival, programma di successo delle prime quattro serate del Festival, e Alessia, che ha sicuramente reso frizzante l’appuntamento, ma con qualche scivolone.